Уволенные Microsoft сотрудники ID Software назвали ситуацию в компании "кровавой баней"

Корпорация Microsoft провела самую масштабную реструктуризацию в истории своего игрового подразделения, которая фактически парализовала работу легендарной студии id Software. Уволенные специалисты описывают случившееся как полный разгром команды, что делает будущее серий DOOM и Quake туманным как никогда.

Масштабы катастрофы: от лидера отрасли до студии технической поддержки

Согласно сообщению Game Developer, работу потеряли 136 сотрудников id Software. Из них 96 человек работали непосредственно в офисе в Ричардсоне, а еще 40 – удаленно. Если учесть, что по состоянию на декабрь 2025 года в штате компании числилось всего 185 специалистов, то студия потеряла около 73,5% своего персонала.

"Это была кровавая баня. Я был ошеломлен масштабами произошедшего",

– прокомментировал один из уволенных сотрудников изданию GamesBeat.

Ситуация выглядит особенно цинично, учитывая время: Microsoft объявила о сокращениях на следующий день после выхода крупного дополнения Revelations для игры DOOM: The Dark Ages. Разработчики рассказали, что последние месяцы работали в режиме постоянной сверхурочной работы, чтобы успеть завершить DLC, но вместо благодарности получили письма об увольнении.

Уничтожение технологий и напрасно потраченный труд

Удар пришелся по самому сердцу студии – команде разработчиков движка id Tech и отделу визуальных эффектов (VFX). По словам бывшего VFX-художника Дерека Беста, отдел спецэффектов фактически ликвидировали: остался лишь один художник без руководителя и продюсера. Также уволили ведущего программиста движка, который отвечал за революционные усовершенствования системы частиц.

Специалисты отмечают, что десятилетия накопленных знаний просто стерли. Из-за увольнения программистов, владевших Houdini для процедурного моделирования, многие наработки для будущих проектов теперь невозможно использовать.

Среди бывших сотрудников ходят слухи, что Microsoft планирует перевести id Software на использование стороннего движка Unreal Engine, превратив некогда передовую технологическую компанию в обычную студию поддержки для других брендов, таких как MachineGames или Bethesda.

Это выглядит как безумие и отвратительная корпоративная жадность,

– заявил бывший VFX-художник id Software Тодд Бойс, подчеркнув полное пренебрежение к людям, которые усердно трудились ради успеха продукта.

Что мы потеряли: секретные игры id Software

Вместе с людьми под нож попали и перспективные разработки. До увольнений команда "экспериментировала" с несколькими идеями, которые могли бы вывести студию за пределы жанра классических "мясных" шутеров. Самым интересным был проект под кодовым названием Fury – мрачная научно-фантастическая игра в стиле киберпанк-нуар. Разработчики черпали вдохновение в фильмах о Джоне Уике и разрабатывали концепцию Gun Fu, которая сочетала бы виртуозную стрельбу с боевыми искусствами.

Также в планах был перезапуск Perfect Dark (после закрытия студии The Initiative) и кооперативная игра во вселенной DOOM, куда хотели вернуть классическое оружие из предыдущих частей. Теперь эти идеи, вероятно, останутся лишь в архивах. Несмотря на успех последних игр серии DOOM, Microsoft выбрала стратегию максимальной экономии, игнорируя репутационные потери и культурную ценность студии, заложившей основы всей современной игровой индустрии.