Разработчик GTA San Andreas развенчал два старых мифа об игре

Оббе Вермей – бывший работник Rockstar, приложившийся к созданию многих игр легендарной серии GTA, развенчал два мифа, годами не дававших покоя поклонникам San Andreas.

В честь 20 годовщины выпуска GTA San Andreas один из ее главных создателей устроил серию вопросов-ответов с фанатами на своей странице в соцсети X, где среди прочего развенчал два популярных мифа из игры.

Интересно Бывший технический директор Rockstar объяснил, почему разработчики не реагируют на слухи о GTA 6

Никаких "машин-призраков" и "фотографов-суицидников" в замыслах Rockstar не было

Оббе Вермей часто радует подписчиков в X байками из своей долгой карьеры разработчика видеоигр.

На 20 годовщину San Andreas специалист рассказал о том, как было принято решение объединить в одну "бесшовную" карту все три города легендарной игры, несмотря на первоочередные планы сделать их отдельными, разделенными экраном загрузки.

В комментариях к этому посту Оббе также охотно отвечал на различные вопросы от любознательных поклонников GTA.

Один из самых интересных задал пользователь под ником aleksandar novak, который поинтересовался были ли замыслом разработчиков две популярные загадки игры: "машины-призраки" и фотографы, которые делают последний снимок океана, а потом заходят в воду чтобы утонуть.

Ответ создателя игры был коротким – это всего лишь баги, которые не имеют никакого секретного подтекста от Rockstar.

Вот так просто, всего лишь одним словом Вермей развенчал все фанатские теории, которые те годами формировали чтобы объяснить странные факты из игры.