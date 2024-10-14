Участник NAVI получил награду как самый ценный игрок турнира IEM Rio

Natus Vincere одержали победу на IEM Rio 2024, обыграв MOUZ в гранд-финале со счетом 3:1. Эта победа принесла команде четвертый крупный трофей за год. До этого они выиграли PGL Major Copenhagen, Кубок мира по киберспорту и 20-й сезон ESL Pro League, а также взяли второе место на BLAST Premier Fall Final. Но это были не единственные победы украинской команды с международным составом.

Детали

Михай "iM" Иван выиграл награду "Самый ценный игрок" от профильного сайта HLTV на IEM Rio. Это первая в его карьере подобная награда после того, как он был очень близок к ней на BLAST.tv Paris Major и IEM Cologne 2024, пишет HLTV.

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Игрок Natus Vincere столкнулся с конкуренцией со стороны трех своих товарищей по команде NAVI. Кроме него на приз претендовали Валерий "b1t" Ваховский, Игорь "w0nderful" Жданов и Юстинас "jL" Лекавичюс.

Хотя iM имел самый низкий рейтинг среди четырех игроков (1.15) и немного проигрывал на картах, несмотря на это в этот раз был самым результативным игроком Natus Vincere по количеству побед на картах и по количеству побед в раундах.

Михай Иван не только впервые в истории стал MVP (Most Valuable Player) но получил этот титул впервые в истории своей родной страны, Румынии.

Наряду с ним еще одну аналогичную награду получил Юстинас "jL" Лекавичюс от организатора турнира, ESL. Его средний рейтинг за весь турнир составил 1.17, а в финале – 1.14. В этом случае при определении победителя учитывали статистику игрока, голоса фанатов на Twitch-трансляции и голоса комментаторов.