Дебютная игра компании Build a Rocket Boy, основанной бывшим продюсером Rockstar Лесли Бензисом, получила не слишком оптимистичные предварительные рецензии от "плейтестеров", но CEO студии убежден, что эти отзывы "проплачены", информирует 24 Канал.

Интересно Соперница GTA 6 от выходцев из Rockstar – MindsEye получила зрелищный трейлер и дату релиза

Критика на заказ

Экнш под названием MindsEye, который называют главным конкурентом GTA 6, получил новый трейлер игрового процесса, но совсем не это стало темой обсуждений среди геймеров.

Трейлер игры – смотрите видео

Вместо этого по сети начали распространяться "предварительные впечатления" от различных контентмейкеров, получивших доступ к проекту и общая оценка игры оказалась довольно негативной.

В частности, MindsEye критикуют за засилье багов, "деревянное" вождение, низкий интеллект и разнообразие врагов и прочее. Среди плюсов выделили лишь качество катсцен и анимаций, а также боевой процесс.

Из-за подобных отзывов CEO Build a Rocket Марк Герхард сорвался, отвечая на вопросы геймеров на официальном Discord сервере игры.

Когда его спросили, считает ли он, что все люди, которые "отреагировали негативно, были кем-то профинансированы" – он ответил: "100%". После добавив, что "нетрудно догадаться, кто именно" это сделал, явно намекая на Rockstar.

Некоторые люди, которые не хотят видеть успех Лесли или Build A Rocket Boy, прилагают согласованные усилия, чтобы разрушить игру и студию. Достаточно легко увидеть ботов и повторяющиеся ответы на любой контент, который мы публикуем,

– заявил Герхард.

Когда же ситуация начала набирать обороты, Марк стал несколько осторожнее в высказываниях, но все еще уверен в существовании ботоферм, которые критикуют игру.

В то же время отвечая геймеру, который заявил, что намекать на то, что другая студия платит за то, чтобы негативно говорить о MindsEye – это "дикое обвинение", он ответил: "Не дикое, если это правда".

Увидеть кто же прав геймеры смогут 10 июня 2025 года, когда состоится релиз игры.