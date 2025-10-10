Готовьте ваши кирки, ведь фильм по "Minecraft" вернется со второй частью: когда премьера
- Warner Bros. подтвердила выход второй части фильма "Minecraft". Режиссером снова станет Джаред Гесс.
- В новой части ожидается возвращение Джека Блэка и Джейсона Момоа, а тизер намекает на возможное путешествие в измерение The End.
Warner Bros. официально подтвердила, что успешная экранизация "Minecraft" получит продолжение. После безумных кассовых сборов первой части, достигших почти одного миллиарда долларов, студия назвала точную дату выхода сиквела. Поклонники с нетерпением ждут возвращения любимых героев на большие экраны и новые приключения в кубическом мире.
Что ждет зрителей в новой части?
Когда первый фильм "Minecraft", вышедший в апреле 2025 года, стал настоящим феноменом и собрал в мировом прокате впечатляющие 957 миллионов, анонс продолжения был лишь вопросом времени. Студия Warner Bros. не заставила долго ждать и объявила, что вторая часть выйдет в кинотеатрах 23 июля 2027 года, пишет 24 Канал со ссылкой на TheGamer.
- Режиссерское кресло снова займет Джаред Гесс, который работал и над первой лентой. Он также выступит соавтором сценария вместе с Крисом Галлеттой.
- Хотя официального подтверждения актерского состава еще нет, ожидается, что ключевые звезды, в частности Джек Блэк в роли Стива и Джейсон Момоа в роли Гарретта, вернутся к своим персонажам.
- В первом фильме также играли Эмма Майерс, Даниэль Брукс и Себастьян Хансен, но их потенциальное участие в сиквеле пока остается тайной.
Подробности сюжета также держатся в секрете, хотя, вероятно, их просто еще вообще нет. Тем не менее студия опубликовала тизер-изображение, на котором видно два кайла на верстаке. Одно из них имеет фиолетовый оттенок, что может намекать на путешествие в измерение The End, одного из ключевых миров в игре.
Две кирки, в свою очередь, могут символизировать появление нового главного героя. Вероятно, им станет Алекс – второй стандартный игровой персонаж Minecraft, появление которого тизерили в сцене после титров первого фильма.
Тизер продолжения Minecraft / Фото WBEI/Legendary
Интересно, что премьера второго "Minecraft" запланирована на тот же день, что и выход сиквела "Симпсонов в кино", что обещает ожесточенную борьбу за кассовые сборы, пишет IGN.
Учитывая успех первой части "Minecraft", которая стала вторым самым кассовым фильмом 2025 года, продолжение имеет все шансы повторить этот триумф.