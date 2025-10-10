Warner Bros. официально подтвердила, что успешная экранизация "Minecraft" получит продолжение. После безумных кассовых сборов первой части, достигших почти одного миллиарда долларов, студия назвала точную дату выхода сиквела. Поклонники с нетерпением ждут возвращения любимых героев на большие экраны и новые приключения в кубическом мире.

Что ждет зрителей в новой части?

Когда первый фильм "Minecraft", вышедший в апреле 2025 года, стал настоящим феноменом и собрал в мировом прокате впечатляющие 957 миллионов, анонс продолжения был лишь вопросом времени. Студия Warner Bros. не заставила долго ждать и объявила, что вторая часть выйдет в кинотеатрах 23 июля 2027 года, пишет 24 Канал со ссылкой на TheGamer.

Смотрите также Японское правительство создало уникальную карту в Minecraft, которую может скачать каждый желающий

Режиссерское кресло снова займет Джаред Гесс, который работал и над первой лентой. Он также выступит соавтором сценария вместе с Крисом Галлеттой.

Хотя официального подтверждения актерского состава еще нет, ожидается, что ключевые звезды, в частности Джек Блэк в роли Стива и Джейсон Момоа в роли Гарретта, вернутся к своим персонажам.

В первом фильме также играли Эмма Майерс, Даниэль Брукс и Себастьян Хансен, но их потенциальное участие в сиквеле пока остается тайной.

Подробности сюжета также держатся в секрете, хотя, вероятно, их просто еще вообще нет. Тем не менее студия опубликовала тизер-изображение, на котором видно два кайла на верстаке. Одно из них имеет фиолетовый оттенок, что может намекать на путешествие в измерение The End, одного из ключевых миров в игре.

Две кирки, в свою очередь, могут символизировать появление нового главного героя. Вероятно, им станет Алекс – второй стандартный игровой персонаж Minecraft, появление которого тизерили в сцене после титров первого фильма.



Тизер продолжения Minecraft / Фото WBEI/Legendary

Интересно, что премьера второго "Minecraft" запланирована на тот же день, что и выход сиквела "Симпсонов в кино", что обещает ожесточенную борьбу за кассовые сборы, пишет IGN.

Учитывая успех первой части "Minecraft", которая стала вторым самым кассовым фильмом 2025 года, продолжение имеет все шансы повторить этот триумф.