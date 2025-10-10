Готуйте ваші кирки, адже фільм по "Minecraft" повернеться з другою частиною: коли прем'єра
- Warner Bros. підтвердила вихід другої частини фільму "Minecraft". Режисером знову стане Джаред Гесс.
- У новій частині очікується повернення Джека Блека та Джейсона Момоа, а тизер натякає на можливу подорож до виміру The End.
Warner Bros. офіційно підтвердила, що успішна екранізація "Minecraft" отримає продовження. Після шалених касових зборів першої частини, що сягнули майже одного мільярда доларів, студія назвала точну дату виходу сиквелу. Шанувальники з нетерпінням чекають на повернення улюблених героїв на великі екрани та нові пригоди у кубічному світі.
Що чекає на глядачів у новій частині?
Коли перший фільм "Minecraft", що вийшов у квітні 2025 року, став справжнім феноменом і зібрав у світовому прокаті вражаючі 957 мільйонів, анонс продовження був лише питанням часу. Студія Warner Bros. не змусила довго чекати й оголосила, що друга частина вийде в кінотеатрах 23 липня 2027 року, пише 24 Канал з посиланням на TheGamer.
- Режисерське крісло знову займе Джаред Гесс, який працював і над першою стрічкою. Він також виступить співавтором сценарію разом із Крісом Галлеттою.
- Хоча офіційного підтвердження акторського складу ще немає, очікується, що ключові зірки, зокрема Джек Блек у ролі Стіва та Джейсон Момоа в ролі Гарретта, повернуться до своїх персонажів.
- У першому фільмі також грали Емма Маєрс, Даніель Брукс та Себастьян Хансен, але їхня потенційна участь у сиквелі поки залишається таємницею.
Подробиці сюжету також тримаються в секреті, хоча, ймовірно, їх просто ще взагалі немає. Проте студія опублікувала тизер-зображення, на якому видно два кайла на верстаку. Одне з них має фіолетовий відтінок, що може натякати на подорож до виміру The End, одного з ключових світів у грі.
Дві кирки, своєю чергою, можуть символізувати появу нового головного героя. Ймовірно, ним стане Алекс – другий стандартний ігровий персонаж Minecraft, появу якої тизерили в сцені після титрів першого фільму.
Тизер продовження Minecraft / Фото WBEI/Legendary
Цікаво, що прем'єра другого "Minecraft" запланована на той самий день, що й вихід сиквелу "Сімпсонів у кіно", що обіцяє запеклу боротьбу за касові збори, пише IGN.
Зважаючи на успіх першої частини "Minecraft", яка стала другим найкасовішим фільмом 2025 року, продовження має всі шанси повторити цей тріумф.