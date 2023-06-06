Работа геймера является отличным дополнением к длинному списку многих удивительных творений Minecraft, созданных разными игроками. Она, безусловно, не останется равнодушными ни фанатов Гарри Поттера, ни поклонников Minecraft.

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Сказочный Хогвартс в Minecraft

С момента запуска в 2011 году невероятный успех Minecraft сделал ее одной из самых успешных инди-игр в истории. Несмотря на то, что Minecraft уже более 10 лет, она все еще остается одной из самых больших игр на рынке, а новые игроки присоединяются к ней каждый день.

Одной из самых больших привлечений Minecraft является свобода, которую он предоставляет игрокам самостоятельно разбираться в игре в невероятной песочнице. Благодаря этому ощущению свободы и широким строительным возможностям Minecraft является самой продаваемой видеоигрой всех времен.

Когда дело доходит до строительства в Minecraft, игроки могут невероятно детализировать свои творения. Это действительно фантастические результаты.

Теперь один из поклонников построил просто фантастическую версию Хогвартса в Minecraft. И это не только внешняя копия замка, геймер также воспроизвел и внутреннюю часть здания.