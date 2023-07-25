В то время как геймеры строят всяческие вещи в Minecraft, создание подробной версии континентов Земли является поистине масштабным творением. Более того, геймер воспроизвел планету в сложном режиме выживания.

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Геймер воспроизвел целую Землю в Minecraft

Ютубер показал увлекательное воспроизведение Земли. В видео он продемонстрировал все усилия, приложенные к конструкции, отметив, что масштаб копии Земли – 1:23 000.

В общей сложности геймер воспроизвел шесть из семи континентов Земли. Он объяснил, что воспроизведение Антарктиды было бы чрезвычайно сложной задачей из-за ее растянутой формы. Следовательно, нуждалось в чрезвычайно большом количестве ресурсов.

Несмотря на отсутствие Антарктиды, создание все равно выглядит невероятно. Автор использовал разноцветные блоки, чтобы воссоздать разнообразные оттенки пустынь, джунглей и других регионов мира.

Геймер воспроизвел Землю в Minecraft: смотрите видео

Кроме того, геймер добавил много более мелких деталей в дизайн Земли. К примеру, много маленьких островов, не связанных с сушей, и флаги каждой страны.

Почти 20-минутное видео подробно рассказывало о разных шагах постройки Земли, включая создание ресурсных ферм. В общей сложности на работу у геймера ушло около 40 суток.