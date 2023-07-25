У той час як геймери будують усілякі речі в Minecraft, створення детальної версії континентів Землі є справді масштабним творінням. Ба більше, геймер відтворив планету в складному режимі виживання.

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Геймер відтворив цілу Землю в Minecraft

Ютубер показав захопливе відтворення Землі. У відео він продемонстрував усі зусилля, докладені до конструкції, зазначивши, що масштаб копії Землі – 1:23 000.

Загалом геймер відтворив шість з семи континентів Землі. Він пояснив, що відтворення Антарктиди було б надзвичайно складним завданням через її розтягнуту форму. Відтак потребувало надзвичайно великої кількості ресурсів.

Попри відсутність Антарктиди, створіння все одно має неймовірний вигляд. Творець використав різнокольорові блоки, щоб відтворити різноманітні відтінки пустель, джунглів та інших регіонів світу.

Геймер відтворив Землю в Minecraft: дивіться відео

Крім того, геймер додав багато дрібніших деталей в дизайн Землі. Наприклад, багато маленьких островів, не пов'язаних із сушею, і прапори кожної країни.

Майже 20-хвилинне відео детально розповідало про різні кроки побудови Землі, включаючи створення ресурсних ферм. Загалом на роботу в геймера пішло близько 40 діб.