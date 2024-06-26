Это буквально "Minecraft 2": вы только посмотрите, что модер сделал с культовой игрой

Моды позволяют менять игры буквально до неузнаваемости. Кто-то любит превращать все в "Звездные войны", кто-то просто добавляет новые локации и предметы, а кто-то, как в случае с Minecraft, придумывает совершенно дикий способ изменить все, что он видит на экране.

Он сделал "Minecraft 2"

Автор канала на YouTube под названием Fingees наиболее известен своими нелепыми видео с модами для Minecraft. Ранее он создавал для игры различных персонажей из других проектов, заваливал карту лепреконами, добавлял в игру каннибализм и развод, динозавров и Симпсонов, персонажей Pixar и многое-многое другое. В одной из последних выходок он заявил, что создал "Minecraft 2" превратив буквально все окружение в двойки. Именно так, на цифры "2".

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Конечно, речь не идет о прямом продолжении игры. На самом деле это сюрреалистический взгляд на любимую игру, в которой все окружение и даже сам персонаж имеют форму двойки.

Оригинальный Minecraft является чрезвычайно культовым, потому что все в нем есть кубиками,

– говорит автор, представляя свой сумасшедший мод.

Поэтому, по его мнению, в этом шуточном "Minecraft 2" все должно было бы быть другой формы – от ландшафта до предметов, красного камня, и даже дракона Эндера. Как можно увидеть каждая текстура, показанная в видео на YouTube, пронизана маленькими двойками, его инструменты состоят из двоек, подвижные фигуры имеют форму двоек. Даже сам Стив является большой цифрой два. Оружие, конечно же, также состоит из двоек, выпускает две стрелы вместо одной, и обе стрелы имеют форму двоек.

Как выглядит игра с модом: видео

Но это не все. Fingees также демонстрирует некоторые из обновленных меню в игре, в частности инвентарь. Теперь, если присмотреться ко всем предметам в нем, можно увидеть, что вместо маленьких квадратных пикселей, они состоят из двоек. На этом он не останавливается и делает даже сам блок инвентаря в форме большой цифры два: "Я устранил огромную проблему управления инвентарем в Minecraft, сделав ваш инвентарь в форме двойки, чтобы в нем было гораздо больше места для всего!", – шутит он.