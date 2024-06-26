Він зробив "Minecraft 2"

Автор каналу на YouTube під назвою Fingees найбільш відомий своїми безглуздими відео з модами для Minecraft. Раніше він створював для гри різноманітних персонажів з інших проєктів, завалював карту лепреконами, додавав у гру канібалізм та розлучення, динозаврів і Сімпсонів, персонажів Pixar та багато-багато іншого. В одній з останніх витівок він заявив, що створив "Minecraft 2" перетворивши буквально все оточення на двійки. Саме так, на цифри "2".

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Звісно, мова не йде про пряме продовження гри. Насправді це сюрреалістичний погляд на улюблену гру, в якій все оточення та навіть сам персонаж мають форму двійки.

Оригінальний Minecraft є надзвичайно культовим, тому що все в ньому є кубиками,

– каже автор, представляючи свій божевільний мод.

Тому, на його думку, в цьому жартівливому "Minecraft 2" все повинно було би бути іншої форми – від ландшафту до предметів, червоного каменю, і навіть дракона Ендера. Як можна побачити кожна текстура, показана у відео на YouTube, пронизана маленькими двійками, його інструменти складаються з двійок, рухливі фігури мають форму двійок. Навіть сам Стів є великою цифрою два. Зброя, звісно ж, також складається з двійок, випускає дві стріли замість однієї, і обидві стріли мають форму двійок.

Як виглядає гра з модом: відео

Але це не все. Fingees також демонструє деякі з оновлених меню в грі, зокрема інвентар. Тепер, якщо придивитися до всіх предметів у ньому, можна побачити, що замість маленьких квадратних пікселів, вони складаються з двійок. На цьому він не спиняється і робить навіть сам блок інвентарю у формі великої цифри два: "Я усунув величезну проблему управління інвентарем у Minecraft, зробивши ваш інвентар у формі двійки, щоб у ньому було набагато більше місця для всього!", – жартує він.