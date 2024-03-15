В Minecraft появится новое оружие с уникальной механикой
Источник:Minecraft.net
Разработчики Minecraft удивили поклонников игры, выпустив предварительную версию будущего обновления, которая среди прочего содержит совершенно новый вид оружия с уникальной механикой.
В Minecraft появилась демо-версия (snapshot) 24w11a для Java и 1.20.80.22 для Bedrock Edition, которая среди большого количества изменений также добавляет в игру новое мощное оружие.
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Поэтому отныне к мечу, топору, трезубцу и другому пиксельному вооружению присоединилась булава (Mace).
С помощью нее игроки могут уничтожать врагов мощными ударами. В частности путем использования новой механики, где прыжок в сторону оппонента и точное попадание по нему до вашего приземления, сводит на нет любой урон от падения.
Кроме того, если рядом с целью игрока в которого тот попал есть другие мобы – они будут отброшены.
Мощность булавы можно повысить используя ее в сочетании с предметом Wind Charge.
Булава в Minecraft / Фото Mojang
Ожидается, что булава станет частью полноценного обновления 1.21 – следующего большого патча Minecraft, который геймеры и без того ожидают с бешеным нетерпением.