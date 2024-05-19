Самая продаваемая игра в истории может наконец выйти в Steam

Магазин видеоигр от Valve может пополниться легендарным проектом, ведь последние слухи утверждают, что в честь своего 15-летия в Steam вскоре появится самая продаваемая игра в истории.

Легендарная песочница от Mojang может выйти в Steam совсем скоро, по крайней мере если верить фанатам проекта.

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Minecraft – самая продаваемая игра всех времен с более 300 миллионами проданных копий.

В 2014 году Xbox приобрела студию Mojang вместе с их детищем за 2,5 миллиарда долларов, а с 2019 Minecraft доступен в подписке Xbox Game Pass. Однако все это время игры не было на крупнейшей платформе с видеоиграми для ПК – Steam.

15 мая Minecraft отпраздновал 15-летие и очевидно в честь этого разработчики планируют интересные новости.

Внимательные геймеры заметили в описании бонусных 500 Minecoin (валюта для использования в игровом магазине), которые разработчики дарили подписчикам Xbox Game Pass Ultimate в честь праздника, довольно интересную строку. В ней, среди платформ на которых доступна игра, отметили Steam.

Необходима Minecraft: Bedrock Edition (для Xbox Series X|S, Xbox One, Windows PC или Steam), – говорилось в тексте.

Однако вскоре после огласки магазин Valve убрали из перечня.

Учитывая это в сообществе поклонников игры зародилась мысль, что Mojang вскоре выпустит Minecraft в Steam.

Такое событие не слишком удивило бы геймеров, учитывая то, что различные спиноффы игры вроде Minecraft Dungeons и Minecraft Legends уже появлялись на платформе.

Однако, пока что, это выглядит лишь как простая ошибка, которую быстро исправили.