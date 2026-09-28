Совсем скоро игроков Minecraft ждет совершенно новый мир с уникальными существами – об этом стало известно во время трансляции Minecraft Live 2026 на YouTube.

Неоновое сияние и новые опасности: чем удивит Сифт

Новый мир станет лишь четвертым полноценным измерением в игре наряду с Верхним миром, Незером и Эндом.

Последний раз подобное обновление Minecraft получал еще в 2011 году, когда разработчики представили Энд. Создатели описывают новую локацию как яркий и насыщенный неоновыми синими и розовыми оттенками мир, переполненный душами, древней растительностью, неизвестными минералами и новыми мобами.

Главным талисманом и символом нового измерения уже успел стать голубой кролик Блаб, которого создатели показали в официальном тизере.

Презентация Шифта в Minecraft: посмотрите ролик

Традиционные версии игры Java и Bedrock получат это обновление в 2027 году, но испытать новое измерение можно будет гораздо раньше.

Впервые Сифт появится в приключенческой игре Minecraft Dungeons 2, которая выйдет уже 29 сентября 2026 года на ПК и консолях.

Демонстрация нового измерения в будущей игре: смотрите видео

По сюжету спин-оффа в новый мир вторглись пилладжеры, чтобы захватить "источник душ".

Игроки встретят уникальных боссов, а также множество новых мобов.

Это станет прекрасным дополнением к игре, которая не так давно прошла саму себя благодаря уникальной симуляции, занявшей 2 миллиарда виртуальных лет.