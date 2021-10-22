Мир уже новый, но проблемы пока старые: в видеоигре New World наступил экономический кризис

Видеоигра New World оказалась в центре неприятной, а также очень редкостной ситуации. Дело в том, что поклонники этой игры столкнулись с нехарактерной для MMO проблемой.

Наверное, почти все геймеры знают, что релиз игры New World прошел очень удачно, а ярким подтверждением этих слов может служить статистика Steam. Дело в том, что эта видеоигра уже почти месяц удерживается в топе самых популярных игр этого сервиса. Правда, вряд ли можно написать, что это был идеальный релиз, а все потому, что разработчики видеоигры New World столкнулись с немалым количеством проблем.

Не пропустите 95% положительных отзывов: Steam покоряет необычная карточная видеоигра Inscryption

Например, на этот раз им нужно будет устранять последствия экономического кризиса, который наступил в New World. Сразу же стоит отметить, что подобные вещи очень характерны для MMO, а со значением слова "инфляция" должны быть знакомы почти все поклонники таких проектов. В ее случае работает все довольно просто: со временем игроки накапливают на своих счетах огромные суммы, а поэтому предметы, которые раньше стоили немного, начинают расти в цене.

Правда, игроки в New World столкнулись с очень редкостным для игр явлением – дефляцией. То есть цены на предметы упали, а ценность игровой валюты резко подскочила. Понятно, что экономика видеоигры "упала", а потому игроки вынуждены сейчас приспосабливаться к этой ситуации. Они стараются не тратить игровую валюту, которой очень мало, а для получения нужных предметов используют бартерную систему (обмен).

Сейчас геймеры активно критикуют разработчиков из Amazon Games, а также предлагают свои варианты решения этой проблемы. Они хотят, чтобы авторы сделали более ценными награды, которые можно получить за выполнение заданий с досок объявления, и добавили в города торговцев, которым можно было бы продавать предметы. Также они предлагают сделать редким лут, который выпадает из убитых монстров. По их мнению, он должен быть недоступным для обмена, а также продаваться только за огромные суммы.

Понятно, что вряд ли существует некий универсальный вариант для решения такой глобальной проблемы. Поэтому разработчикам с Amazon Games нужно будет приложить немало усилий для того, чтобы сбалансировать экономику в игре New World. Напоследок стоит отметить, что представители этой компании пока никак эту ситуацию не комментировали.

Трейлер видеоигры New World: видео