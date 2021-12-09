Многофункциональные деревья: фанаты Fortnite нашли несколько особенностей нового игрового движка

Игроки в Fortnite нашли несколько особенностей, появившихся в игре после перехода на Unreal Engine 5. Они узнали, что новые деревья можно использовать не только для сбора ресурсов.

В эти выходные у Fortnite стартовала третья глава, а вместе с ней в игре появился ряд нововведений. Видеоигра перешла на игровой движок Unreal Engine 5, а потому разработчики смогли ее достаточно серьезно обновить.

Подробнее Новый остров и Дуэйн Джонсон в роли спасителя: все о старте новой главы в Fortnite

К примеру, яркий пример обновления системы разрушений можно заметить еще в первом трейлере третьей главы. Речь идет о моменте, когда игрок срубил дерево, а оно упало на другие и повалило их на землю также. Понятно, что геймеры начали знакомиться с этими обновлениями сразу же после старта новой главы. А потому неудивительно, что они уже нашли несколько интересных вариантов использования новых деревьев.

Пользователь платформы Reddit с никнеймом LukeDonty поделился видео, которое уже собрало почти 2 тысячи лайков. На его записи можно увидеть, что с помощью таких деревьев можно убивать оппонентов. Он не смог с одного выстрела ликвидировать своего врага, а потому сменил оружие и попытался свалить дерево, за которым скрывался раненый игрок. Все сработало просто идеально, поэтому получается, что иногда такие стволы могут становиться смертоносным оружием.

Убийство с помощью дерева в Fortnite: видео

А вот пользователь Reddit с никнеймом HaYouGotRekTed нашел другой способ использования новых деревьев. Он заметил, что с помощью их стволов можно очень быстро перемещаться. Для этого игрок залез на сваленное дерево, которое находилось в воде, а затем начал рубить его топором.

В этот момент оно почему-то начало двигаться с очень высокой скоростью, а геймер уже через несколько секунд оказался на другой стороне озера. Интересно, что во время своей поездки он смог собрать еще и немного ресурсов. Также стоит отметить, что пользователям сети понравился его метод, а оригинальная запись уже собрала более 2 тысяч лайков.

Перемещение с помощью деревьев в Fortnite: видео