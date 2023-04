Трудолюбивый модер перерабатывает The Last of Us Part 1 на игру от первого лица и поделился видео промежуточных результатов.

Как только какой-нибудь из известных эксклюзивов PlayStation получает порт на ПК, сразу активизируется сообщество любителей модификаций и исключением в этом не стал недавний релиз The Last of Us Part 1.

Например, среди поклонников сериальной адаптации незаурядную популярность заслужил мод, меняющий лицо главного героя на актера Педро Паскаля. Однако сегодня речь пойдет о выдумке, которая еще более кардинально изменяет оригинал.

Энтузиаст под ником Voyagers Revenge работает над модификацией, которая превратит шедевр от Naughty Dogs в игру с видом от первого лица.

Трейлер The Last of Us Part 1 от первого лица: видео

Презентация результатов труда креативного геймера является удивительно кинематографической, выводя реалистичность и суровость игры на совершенно новый уровень с помощью вида от первого лица.

Хотя проект энтузиаста все еще находится в разработке и не имеет даже примерной даты релиза, тысячи геймеров в комментариях под видео и соцсетях выразили искренний восторг от работы Voyager.

Итак, он получил большой стимул довести амбициозный замысел до конца, ведь многие уже согласились даже заплатить деньги для того, чтобы сыграть в такую версию любимой игры.