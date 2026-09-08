Новый мод для Baldur's Gate 3 открывает доступ к самому мощному заклинанию игры для всех персонажей

Фантастическая ролевая игра Baldur's Gate 3 позволяет геймерам почувствовать себя всемогущими, однако даже самые сильные герои, как правило, не могут сравниться по силе с местными богами. Но теперь энтузиасты нашли способ обойти это ограничение и разблокировать ультимативную магию разрушения.

В коде обнаружили секретное заклинание

Один из моддеров сумел восстановить скрытый контент, который разработчики из Larian Studios оставили в файлах игры. Речь идет об уникальном заклинании девятого уровня под названием Power Word Ruin, которое ранее игроки не могли использовать во время прохождения, пишет TheGamer.

Эта магическая способность состоит из трех мощных лучей. Если объединить энергию каждого из них, суммарный урон составит от 150 до 300 единиц силового урона. Разработчики игры заблокировали это заклинание для обычных персонажей, ведь оно было создано специально для бога.

Power Word Ruin существует в базовой игре как Projectile_EPI_Disintegrate_GaleGod – полное, настроенное, полностью озвученное и локализованное заклинание девятого уровня, которое разработчики создали для эпилога бога Гейла,

– прокомментировал автор модификации под ником JThug.

Как получить запретную магию

Получить эту невероятную силу пока могут только владельцы персональных компьютеров. Специальная модификация добавляет в игру свиток "Power Word Ruin", которым может воспользоваться любой персонаж.

Однако освоить заклинание навсегда гораздо сложнее. В обычной версии игры разработчики ограничили развитие героев двенадцатым уровнем, что позволяет применять магию только до шестого уровня. Поэтому для полноценного изучения заклинания игрокам придется установить другой мод, который повышает максимальный уровень персонажа до двадцатого.

Несмотря на ограничения официальной версии, в игре есть только один подобный легальный способ обрести такую мощь. Для этого игрокам придется выбрать происхождение "Темное искушение" и полностью подчиниться воле бога Баала. Тогда герой сможет один раз применить заклинание Power Word Kill, которое мгновенно убивает врагов. Однако эта способность действует только на цели, что имеют не более 100 единиц здоровья. Зато обновленная магия Ruin легко уничтожает гораздо более сильных противников.

Владельцам консолей придется немного подождать. Процесс одобрения пользовательских модификаций для консолей занимает больше времени, поэтому разработчики еще не портировали эту функцию.