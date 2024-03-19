Новый мод для "Ведьмака 3" заменяет персонажей игры на актеров сериала

Для третьего "Ведьмака" выпущено множество модификаций, которые меняют игру порой до неузнаваемости. Теперь один из таких модов приносит обновление внешности главных персонажей, делая их копиями актеров, которые сыграли этих хе героев в сериале от Netflix.

Что известно

На самом деле это не первый подобный мод, однако в прошлый раз он заменял только лицо Геральта и Йеннефер под внешность Генри Кавилла и Ани Чалотры. В новом же добавили Фрею Аллан в роли Цириллы, а также отредактировали полностью все модели, а не только лицо.

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Новая работа принадлежит разработчику под ником UburUbur. По его словам, внешность Кавилла основана на моде 2019 года от Draiamond, Henry и Bjorn18 под названием "Ultimate Netflix Henry Cavill". Результаты вполне можно назвать впечатляющими, ведь сходство с актером прослеживается очень хорошо.



Йеннефер и Геральт с новым модом / Фото UburUbur



Троица главных персонажей игры и сериала с новым модом / Фото UburUbur

Однако о других персонажах мы бы так не сказали. В случае Цириллы определенные черты действительно прослеживаются, но в основном это лишь отдаленное сходство. Йеннефер повезло чуть больше, хотя и здесь есть несколько вопросов к деталям.

Демонстрация работы мода на примере сцен из игры: видео со спойлерами

Мод Генри Кавилла "Ведьмак 3" для Netflix можно скачать здесь. Мод Ciri and Yennefer можно скачать здесь. Как всегда, обязательно следуйте предоставленным инструкциям по установке. Вы также можете получить мод, который делает Трисс Мэриголд похожей на Анну Шаффер. Как можно понять, все эти модификации доступны только для ПК-версии.