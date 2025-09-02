Продажи Monster Hunter Wilds резко упали после успешного старта. Президент Capcom Харухиро Цудзимото объяснил, что причиной является не качество игры, а высокая стоимость консоли PlayStation 5. Это создает финансовый барьер для игроков, особенно для молодежи, не только в Японии, но и во всем мире.

Фэнтезийный экшен Monster Hunter Wilds, вышедший 28 февраля на ПК, PS5 и Xbox Series X|S, имел блестящий старт. За первый месяц компания продала более 10 миллионов копий. Однако, согласно финансовому отчету Capcom, за следующие три месяца игру приобрели лишь 477 тысяч игроков, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Nikkei Gaming.

Смотрите также CD Projekt Red анонсировала таинственные новости о Cyberpunk 2077 на этой неделе

Кто же виноват в падении популярности игры?

Можно было бы связать такой спад с негативными отзывами или техническими проблемами, но президент Capcom Харухиро Цудзимото видит корень проблемы в другом.

По его словам, главной платформой для Wilds является PlayStation 5, но ее стоимость стала "неожиданно высоким барьером". В Японии цена консоли вместе с аксессуарами и подписками может достигать 100 тысяч иен, что эквивалентно 673 долларов.

Цудзимото отметил, что это значительные расходы, особенно для молодого поколения, и такая ситуация наблюдается не только в Японии, но и в других странах. Он также напомнил, что сама Monster Hunter Wilds стоит 70 долларов, тогда как предыдущие части, Monster Hunter World и Rise, предлагают больше контента за значительно меньшую цену – около 10 долларов. Чтобы исправить ситуацию, Capcom планирует и в дальнейшем предоставлять скидки на новую игру.

В то же время игра все еще имеет технические проблемы. Из-за плохой производительности отзывы в Steam остаются "смешанными", имея лишь 50% положительных оценок. Патч со значительными оптимизациями разработчики обещают выпустить ближайшей зимой.

Что известно о Monster Hunter Wilds?

Monster Hunter Wilds Это игра в жанре экшен-RPG от компании Capcom – очередная большая часть популярной серии Monster Hunter. Игру анонсировали на The Game Awards 2023, а вышла в начале 2025 года.