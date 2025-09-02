Продажі Monster Hunter Wilds різко впали після успішного старту. Президент Capcom Харухіро Цудзімото пояснив, що причиною є не якість гри, а висока вартість консолі PlayStation 5. Це створює фінансовий бар'єр для гравців, особливо для молоді, не тільки в Японії, але й в усьому світі.

Фентезійний екшен Monster Hunter Wilds, що вийшов 28 лютого на ПК, PS5 та Xbox Series X|S, мав блискучий старт. За перший місяць компанія продала понад 10 мільйонів копій. Однак, згідно з фінансовим звітом Capcom, за наступні три місяці гру придбали лише 477 тисяч гравців, розповідає 24 Канал з посиланням на Nikkei Gaming.

Хто ж винен в падінні популярності гри?

Можна було б пов'язати такий спад із негативними відгуками чи технічними проблемами, але президент Capcom Харухіро Цудзімото вбачає корінь проблеми в іншому.

За його словами, головною платформою для Wilds є PlayStation 5, але її вартість стала "несподівано високим бар'єром". У Японії ціна консолі разом з аксесуарами та підписками може сягати 100 тисяч єн, що еквівалентно 673 доларів.

Цудзімото наголосив, що це значні витрати, особливо для молодого покоління, і така ситуація спостерігається не лише в Японії, а й в інших країнах. Він також нагадав, що сама Monster Hunter Wilds коштує 70 доларів, тоді як попередні частини, Monster Hunter World та Rise, пропонують більше контенту за значно меншу ціну – близько 10 доларів. Щоб виправити ситуацію, Capcom планує й надалі надавати знижки на нову гру.

Водночас гра все ще має технічні проблеми. Через погану продуктивність відгуки в Steam залишаються "змішаними", маючи лише 50% позитивних оцінок. Патч зі значними оптимізаціями розробники обіцяють випустити найближчої зими.

Що відомо про Monster Hunter Wilds?

Monster Hunter Wilds Це гра в жанрі екшен-RPG від компанії Capcom – чергова велика частина популярної серії Monster Hunter. Гру анонсували на The Game Awards 2023, а вийшла на початку 2025 року.