Monte вышли в плей-офф последнего Мэйджора в CS:GO, обыграв NAVI в решающем матче

Два украинских коллектива CS:GO столкнулись в поединке за место в плей-офф на BLASTtv Paris Major 2023, однако результат матча стал для многих неожиданностью. Подробности – в материале.

Monte шокировали всех скептиков, пройдя NAVI на пути к стадии чемпионов последнего Мэйджора в истории CS:GO, сообщает 24 Канал.

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Судьба свела два украинских коллектива в корзине команд с результатами 2:1, а значит, один из них точно попал бы на следующую стадию. При этом явным фаворитом встречи считали NAVI, однако ребята из Monte оказались удивительно крепким орешком.

Первой картой противостояния bo3 (три карты до двух побед) стал выбор команды Monte – Anubis. Несмотря на неудачный старт, ребята из молодой организации смогли перевернуть игру в свою пользу.

Выиграв большинство раундов в первой половине, они снова не очень удачно стартовали во второй, однако каждый раунд наносили немало вреда вражеской команде.

Невероятный DemQQ на карте Anubis: видео

Решающим стал раунд при счете 11:9 в пользу Monte, который они к тому же проиграли. Однако при этом убили 4 из 5 оппонентов и установили бомбу, что позволило им уверенно провести остаток встречи с точки зрения игровой экономики.

MVP карты стал Виктор "sdy" Оруджев, завершивший ее с феноменальной статистикой в 27 убийствах 6 ассистов и 14 смертей.

Статистика карты Anubis / Скриншот из hltv

Следом был выбор грозных NAVI – карта Nuke, на которой они до недавних пор считались сильнейшей командой в мире. Там "рожденные побеждать" начали за атаку и чудом выиграли пистолетный раунд, оставшись в ситуации 2 против 5.

Безудержная радость Оруджева / Фото hltv

Однако ребята из Monte были готовы показать все на что способны и забрали следующий форс-раунд. С того момента молодая команда продемонстрировала просто железобетонную защиту, выиграв первую половину с сокрушительным счетом 13:2.

Чтобы вернуться в игру NAVI, необходимо было выигрывать второй пистолетный раунд, однако они не смогли этого сделать. Как результат – сенсационная разгромная победа на пике соперников со счетом 16:2 и Monte в плей-офф.

Заметьте, несмотря на поражение, у NAVI все еще есть шансы выйти в следующую стадию, однако для этого им завтра придется обыграть оппонентов – кого именно, пока неизвестно.