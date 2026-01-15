Результат стал неожиданностью, ведь NAVI недавно показали сильную игру на мажоре в Будапеште. Команда не смогла пройти дальше квалификаций и покидает турнир, пишет 24 Канал со ссылкой на HLTV.

Как проходил матч между Monte и NAVI?

Противостояние началось на карте Nuke, где Natus Vincere получили сложную победу со счетом 13:11. Однако Monte быстро ответили, забрав выбор NAVI – карту Mirage – также с результатом 13:11. Решающим моментом на Mirage стал клатч Rainwaker в ситуации один против трех, который переломил ход игры.

Судьба серии решалась на карте Dust2. Сначала NAVI удалось получить преимущество – когда они уничтожили трех игроков Monte по истечении времени раунда, команда повела со счетом 6:3. Но Monte восстановились после неудачи и завершили первую половину вничью – 6:6. Вторую половину на позиции контртеррористов Monte провели уверенно, доминируя над соперником и закрыв карту со счетом 13:8.

Стало хуже

Это уже второе громкое название, покидающее турнир после неудачного выступления. Днем ранее, во вторник, команда FaZe проиграла EYEBALLERS.

Обе команды – и FaZe, и NAVI – показали отличные результаты на мейджоре в Будапеште, где даже встретились в полуфинале. Такие выступления спасли их сезон после неудачных предыдущих результатов. Однако BLAST Bounty оказался сложным турниром для обоих коллективов.

Поражение можно списать на медленный старт сезона в онлайн-формате, но это точно не то начало, на которое рассчитывали команды после успешного завершения 2025 года.

