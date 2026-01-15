NAVI вылетели из BLAST Bounty, проиграв другой украинской команде
- Команда Monte победила NAVI в отборах на BLAST Bounty 2026 Season 1, выиграв на картах Mirage и Dust2.
- Турнир BLAST Bounty Winter 2026 проходит онлайн с 13 по 18 января, а основной турнир состоится оффлайн на Мальте с 22 по 25 января.
Команда Monte одержала важную победу над Natus Vincere в напряженном противостоянии из трех карт на онлайн-этапе BLAST Bounty 2026 Season 1. Несмотря на то, что Monte играли с заменой, это не помешало им победить одного из фаворитов турнира.
Результат стал неожиданностью, ведь NAVI недавно показали сильную игру на мажоре в Будапеште. Команда не смогла пройти дальше квалификаций и покидает турнир, пишет 24 Канал со ссылкой на HLTV.
Как проходил матч между Monte и NAVI?
Противостояние началось на карте Nuke, где Natus Vincere получили сложную победу со счетом 13:11. Однако Monte быстро ответили, забрав выбор NAVI – карту Mirage – также с результатом 13:11. Решающим моментом на Mirage стал клатч Rainwaker в ситуации один против трех, который переломил ход игры.
Судьба серии решалась на карте Dust2. Сначала NAVI удалось получить преимущество – когда они уничтожили трех игроков Monte по истечении времени раунда, команда повела со счетом 6:3. Но Monte восстановились после неудачи и завершили первую половину вничью – 6:6. Вторую половину на позиции контртеррористов Monte провели уверенно, доминируя над соперником и закрыв карту со счетом 13:8.
Стало хуже
Это уже второе громкое название, покидающее турнир после неудачного выступления. Днем ранее, во вторник, команда FaZe проиграла EYEBALLERS.
Обе команды – и FaZe, и NAVI – показали отличные результаты на мейджоре в Будапеште, где даже встретились в полуфинале. Такие выступления спасли их сезон после неудачных предыдущих результатов. Однако BLAST Bounty оказался сложным турниром для обоих коллективов.
Поражение можно списать на медленный старт сезона в онлайн-формате, но это точно не то начало, на которое рассчитывали команды после успешного завершения 2025 года.
Подробнее о BLAST Bounty Winter 2026
- Квалификационный этап BLAST Bounty Winter 2026 проходит онлайн с 13 по 18 января с участием 32 команд из Европы, пишет Liquipedia.
- Основной турнир состоится офлайн на Мальте в Attard в BLAST Arena Studios с 22 по 25 января с участием восьми сильнейших команд.
- Турнир имеет формат с одним выбыванием, где четвертьфиналы и полуфиналы будут играть до трех побед, а финал – до пяти.
- Призовой фонд пока неизвестен.