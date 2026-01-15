NAVI вилетіли з BLAST Bounty, програвши іншій українській команді

Команда Monte здобула важливу перемогу над Natus Vincere у напруженому протистоянні з трьох карт на онлайн-етапі BLAST Bounty 2026 Season 1. Попри те, що Monte грали з заміною, це не завадило їм перемогти одного з фаворитів турніру.

Результат став несподіванкою, адже NAVI нещодавно показали сильну гру на мажорі в Будапешті. Команда не змогла пройти далі кваліфікацій і покидає турнір, пише 24 Канал з посиланням на HLTV.

Як проходив матч між Monte та NAVI?

Протистояння розпочалося на карті Nuke, де Natus Vincere здобули складну перемогу з рахунком 13:11. Проте Monte швидко відповіли, забравши вибір NAVI – карту Mirage – також з результатом 13:11. Вирішальним моментом на Mirage став клатч Rainwaker у ситуації один проти трьох, який переломив хід гри.

Доля серії вирішувалася на карті Dust2. Спочатку NAVI вдалося отримати перевагу – коли вони знищили трьох гравців Monte після закінчення часу раунду, команда повела з рахунком 6:3. Але Monte відновилися після невдачі й завершили першу половину внічию – 6:6. Другу половину на позиції контртерористів Monte провели впевнено, домінуючи над суперником і закривши карту з рахунком 13:8.

Стало гірше

Це вже друга гучна назва, яка залишає турнір після невдалого виступу. Днем раніше, у вівторок, команда FaZe програла EYEBALLERS.

Обидві команди – і FaZe, і NAVI – показали чудові результати на мейджорі в Будапешті, де навіть зустрілись у півфіналі. Такі виступи врятували їхній сезон після невдалих попередніх результатів. Однак BLAST Bounty виявився складним турніром для обох колективів.

Поразку можна списати на повільний старт сезону в онлайн-форматі, але це точно не той початок, на який розраховували команди після успішного завершення 2025 року.

Детальніше про BLAST Bounty Winter 2026