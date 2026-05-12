Художник оживил город Альд'рун из Morrowind в реалистичном масштабе – фанаты поражены

Культовый Альд'рун из The Elder Scrolls III: Morrowind получил новую жизнь благодаря Unreal Engine 5. Атмосфера жгучих пепельных бурь и гигантских панцирей вернула фанатов во Вварденфелл спустя более 20 лет после релиза игры.

Австралийский 3D-художник Лео Торрес опубликовал новое видео, посвященное культовому городу Альд'рун из The Elder Scrolls III: Morrowind. На этот раз автор не просто показал город с высоты, а устроил полноценную "прогулку" по его улицам от первого лица, пишет 24 Канал.

Каким получился реалистичный Альд'рун?

Двухминутный ролик демонстрирует Верхний и Нижний Альд'рун, а также район поместий Скар, который расположен внутри гигантского панциря вымершего краба – одной из самых узнаваемых архитектурных особенностей города. Все это сопровождается знаменитыми пепельными бурями, которые стали неотъемлемой частью атмосферы Вварденфелла.

Альд'рун из Morrowind в реалистичном масштабе – смотреть видео:

В конце апреля Торрес уже публиковал кинематографическое видео с Альд'руном, показанным с высоты птичьего полета. Тогда художник продемонстрировал, как могла бы выглядеть столица Дома Редоран в современном техническом исполнении. Новый ролик стал ответом на просьбу фанатов увидеть город вблизи.

Для создания сцены художник использовал Unreal Engine 5.7.4 и видеокарту RTX 3090. В проекте задействованы технологии Lumen для глобального освещения и отражений, Nanite для детализированной геометрии и растительности, а также TSR для масштабирования и сглаживания изображения.

Кто такой Лео Торрес?

Лео Торрес – австралийский 3D-художник и environment-artist, который специализируется на создании масштабных реалистичных сцен на Unreal Engine 5. Наибольшую известность он получил благодаря переосмыслению городов из серии The Elder Scrolls в "реальном" масштабе и с современной графикой.

Торрес активно публикует свои работы на YouTube и в соцсетях, где демонстрирует как короткие кинематографические ролики, так и полноценные прогулки локациями от первого лица. Его проекты отличаются вниманием к деталям, атмосферой и попыткой максимально точно передать архитектуру и масштабы городов, описанных в лоре The Elder Scrolls.

Какие еще города The Elder Scrolls переосмыслил Лео Торрес?

Проект с реалистичным Альд'руном – лишь часть большой серии работ Лео Торрес, посвященных городам вселенной The Elder Scrolls. В течение нескольких лет художник создает масштабные концепты локаций из Skyrim, Oblivion и Morrowind в "настоящем" размере на Unreal Engine 5.

Особую популярность получили его работы по мотивам The Elder Scrolls V: Skyrim. Торрес показывал собственные версии Солитьюда, Рифтена, Маркарта, Винтерголда, Фолкрита, Морфала и даже подземного Блэкрича. Все эти города художник пытался воссоздать в масштабах, приближенных к описаниям из лора, а не к игровым ограничениям Bethesda.

Позже автор переключился на The Elder Scrolls IV: Oblivion. Среди его самых известных работ – Имперский город, Лейавин, Анвил, Чейдингол і Коррол.

Интересный факт! В некоторых случаях Торрес не просто увеличивал масштаб городов, но и восстанавливал элементы, которые Bethesda в свое время вырезала или не смогла реализовать из-за технических ограничений. Например, в его версии Лейавина город занимает оба берега реки Нибен, как это было задумано на ранних концепт-артах.

Художник регулярно использует Unreal Engine 5 с технологиями Lumen и Nanite, а также создает часть ассетов собственноручно в Blender. В то же время сам Торрес не позиционирует эти работы как игровые модификации или ремейки – это скорее визуальные концепты, которые демонстрируют, какими могли бы быть города Тамриэля без компромиссов в масштабе и детализации.

Напомним, что оригинальная The Elder Scrolls III: Morrowind вышла в 2002 году на PC и Xbox и до сих пор считается одной из важнейших RPG в истории жанра. Несмотря на культовый статус игры, Bethesda Game Studios пока не анонсировала официального ремейка или переиздания.