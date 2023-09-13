Mortal Kombat 1 получил эпический трейлер в преддверии релиза

Ранний доступ к игре Mortal Kombat 1 откроется уже 14 сентября. NetherRealm поделилась свежим трейлером предстоящей игры.

В 4-минутном видео разработчики показали бойцов и множество геймплейных кадров. Также в ролике можно увидеть мини-игры и режимы, которые будут доступны в файтинге.

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Новый трейлер Mortal Kombat 1

Как и всегда, не обошлось без жестоких фаталити, которые, кстати, в новой части Mortal Kombat максимально упростили. Теперь они активируются нажатием всего трёх кнопок, а комбинация одинакова для всех персонажей в игре.

Новый трейлер Mortal Kombat 1: смотрите видео

Mortal Kombat 1 появится на полках магазинов с 19 сентября на PC, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch. А геймеры, купившие расширенное издание, смогут начать играть уже с 14 сентября.