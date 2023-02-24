Разработчик случайно подтвердил близость выхода Mortal Kombat 12

Разговор о прибылях с руководителями Warner Bros. привела к, кажется, случайному подтверждению того, что Mortal Kombat 12 уже очень близка к релизу. Он должен пройти уже до конца 2023 года.

Warner Bros. поддерживала франшизу Mortal Kombat в течение нескольких поколений консолей. Но теперь разработчик, возможно, случайно подтвердил последнюю часть игры раньше, чем намеревался.

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Mortal Kombat 12

Релиз последней игры Mortal Kombat прошел еще в 2019 году. Но, похоже, уже скоро может появиться новая игра франшизы.

В последнем отчете Warner Bros. Discovery о ежеквартальных отчетах о доходах один из руководителей подтвердил, что компания работает над Mortal Kombat 12 одновременно с комиксами Suicide Squad: Kill the Justice League.

Хотя такие компании, как Warner Bros., известны тем, что подтверждают большие титулы во время больших событий, как вот State of Play или E3, иногда попадаются падкие кусочки, вытекающие из звонков о доходах, подобных этому.

В отчете о финансовых результатах Warner Bros. за четвертый квартал 2022 года разработчик подтвердил, что обе игры должны выйти в этом году с "амбициозными прогнозами запуска".

По словам исполнительного директора Warner Bros. во время квартального отчета о прибылях у разработчика еще многое впереди, кроме вышеупомянутых игр. Это свидетельствует о том, что этот год может оказаться удачным для WB Games.