Мужчина попал в тюрьму, но жалеет только об одном – он пропустит GTA 6

В Великобритании обнародовали записи задержания мужчины, который признал свою вину в совершенном преступлении. В этих кадрах внимание привлекло не только поведение подозреваемого, но и то, о чем он говорил в момент ареста. Прозвучавшие слова вызвали широкий резонанс и обсуждение в медиа.

О чем говорил обвиняемый во время ареста?

35-летний Роберт Риченс из Оксфорда сам позвонил в экстренные службы 30 мая и сообщил о совершенном преступлении, касающемся его бывшей партнерши, 40-летней Рэйчел Вон. Во время звонка он настаивал, что не намеревался делать ничего плохого и не осознавал последствий своих действий, однако было уже поздно, пишет TheGamer.

Позже были обнародованы кадры с бодикамер полицейских, которые прибыли на место происшествия. Именно там Риченс, находясь в эмоциональном состоянии, заявил, что ему придется "пропустить GTA". На уточняющий вопрос офицера он прямо сказал, что имеет в виду Grand Theft Auto VI, релиз которой на тот момент был запланирован на 26 мая 2026 года.

Полицейский ответил, что до выхода игры еще много времени, однако это не успокоило задержанного. В ответ он сказал, что, вероятно, получит пожизненное заключение. На видео также зафиксировано, как Риченс плачет и признается, что мог убежать, но вместо этого решил сообщить о содеянном.

Момент задержания Роберта Риченса: смотрите видео

В декабре во время слушания в Oxford Crown Court мужчина признал себя виновным, пишет издание METRO. Суд действительно назначил ему пожизненное лишение свободы с минимальным сроком отбытия наказания 16 лет и 1 месяц.

Таким образом, его опасения относительно пропущенного релиза игры от Rockstar Games оказались небезосновательными, хотя они выглядели весьма цинично на фоне обстоятельств дела.