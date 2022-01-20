Мы купили Котика: лучшие мемы о безумной сделке Microsoft и Activision Blizzard
Источник:24 канал
Лишь несколько дней назад мир всколыхнуло известие о том, что компания Microsoft начала процесс поглощения Activision Blizzard. Реакцией геймеров стали тысячи мемов, а самые забавные из них – в материале.
После новости о покупке компанией Microsoft студии Activision Blizzard за $68,7 миллиарда, естественно, интернет наполнили мемы и шутки по поводу будущего поглощения.
Подробнее о сделке Землетрясение в индустрии игр: Microsoft приобрела Activision Blizzard за 68 миллиардов долларов
В нашем сегменте интернета, в народном творчестве больше всего "досталось" многолетнему CEO Activision Бобби Котику и все, как не трудно догадаться из-за его милой фамилии и не слишком чистой репутации.
Фил Спенсер может быть доволен покупкой такого котика / изображения из твиттера
Однако сам Бобби, под которым теперь буквально "горит кресло", удовлетворится немалой суммой / изображением из твиттера
Первый (и последний) день Котика в Microsoft / изображение из твиттера
Также геймеры предположили, что впоследствии Microsoft перестанет производить игры Activision Blizzard для консолей главных конкурентов – PlayStation 4 и PlayStation 5 компании Sony.
Что в свою очередь может вывести их далеко вперед в извечном противостоянии.
Конкуренция – двигатель прогресса / изображение из твиттера
"Playstation после того, как Microsoft покупают очередную студию
У меня остался только человек-паук"
Все меньше игр может остаться для фанатов консолей Sony / изображения из твиттера
Sony стоит начать беспокоиться / изображение из твиттера
Любителям PlayStation пора покупать Xbox? / изображение из твиттера
Еще одной яркой категорией мем стали те, которые предрекают дальнейшие шаги Microsoft, до этого уже поглотивших большие студии Bethesda и Obsidian. Фанаты считают, что и после Activision Фил Спенсер и его компания могут не остановиться.
Пищевая цепь в мире видеоигр / изображение из твиттера
Еще одна компания в коллекцию Microsoft / изображение из твиттера
Ubisoft будут следующими? / изображение из твиттера
Остальные мемы сложно отнести к какой-то категории, однако от этого они не перестают быть забавными.
Все "крафты" в одних руках / изображение из твиттера
Поглощение может иметь неожиданные результаты / изображения из твиттера
"Союзников" Microsoft все больше / изображение из твиттера
Sony пока что ни с чем / изображение из твиттера
Новый персонаж для WoW / изображение из твиттера
Microsoft спасают Blizzard от Activision / изображение из твиттера
Станет ли эта покупка началом доминации Microsoft на рынке видеоигр покажет лишь время, но на этот момент тема поглощения точно доминирует в мире мемов.