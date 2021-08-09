Самые популярные мобильные игры за последнюю неделю: уверенный лидер и неоднозначная новинка

На этот раз в рейтинге самых популярных мобильных игр почти нет изменений. Хотя и стоит отметить появление одной интересной, но неоднозначной видеоигры.

Games24 с помощью портала Appmagic отобрал для вас самые популярные мобильные игры за последнюю неделю. В рейтинг попали бесплатные игры, которые имеют наибольшее количество загрузок в Google Play и App Store.

Топ за прошлую неделю Самые популярные мобильные игры за последнюю неделю: судный день и новый симулятор бартера

Рейтинг самых лучших бесплатных мобильных игр за последнюю неделю выглядит следующим образом:

My Talking Angela 2 Fidget Toys Trading Garena Free Fire Run Rich 3D Arrow Fest Count Masters Subway Surfers Hair Challenge Bridge Race Judgment Day: Angel of God. Heaven or Hell?

Уже несколько недель подряд лидерство в рейтинге самых популярных мобильных игр удерживает видеоигра My Talking Angela 2. Симулятор бартера Fidget Toys Trading на этот раз поднялся уже на 2 место, а тройку лучших достаточно неожиданно замкнула королевская битва Garena Free Fire.

Сразу несколько позиций за последнюю неделю потерял раннер Run Rich 3D, а поэтому в этот раз он остановился лишь на 4 месте. В целом во второй половине топа без особых изменений (Count Masters, Subway Surfers, Hair Challenge и Judgment Day: Angel of God. Heaven or Hell?), хотя и стоит отметить падение игры Bridge Race, которая еще месяц назад уверенно возглавляла этот рейтинг.

На этот раз топ самых популярных мобильных игр покинула только одна видеоигра – Ludo King (12 место). А впервые в рейтинг попала:

Arrow Fest – мобильная игра, которая сразу же запрыгнула на 5 место этого топа. Правда, эта видеоигра очень напоминает проект Count Masters, хотя есть одно отличие – управлять нужно стрелами, а не толпой человечков. А так в целом это та же игра, в которой геймеры должны собрать "армию" (выбирая правильные ворота), которая сможет победить финального босса. Разработчики отметили, что в их видеоигре очень простое управление, а также немалое количество интересных уровней.

Геймплей видеоигры Arrow Fest: видео