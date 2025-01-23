Старая геймерская мышь чуть не вызвала пожар в доме пользователя

Пользователь Reddit рассказал о случае, когда его игровая мышь Gigabyte M6880X неожиданно загорелась пламенем, оставив обугленный след на столе. Производитель пока не прокомментировал инцидент, но известно, что эта модель была выпущена более 10 лет назад и давно снята с производства.

На популярном форуме Reddit один из пользователей поделился историей о том, как его старая проводная оптическая мышь от Gigabyte неожиданно загорелась, рассказывает 24 Канал.

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По словам lommelinn, рано утром он почувствовал запах дыма, после чего нашел мышь, которая полыхала пламенем, заполняя комнату черным дымом. Ему удалось потушить огонь, однако в результате происшествия помещение оказалось покрытым частицами сажи.



Компьютерная мышка загорелась и расплавилась / Фото lommelinn

Я вдохнул много дыма, а теперь моя комната в плохом состоянии, все покрыто черными частицами. Хорошо, что обошлось без серьезных последствий, но сам факт того, что такое может произойти, шокирует,

– написал пострадавший пользователь.



Мышка прожгла дыру в столе / Фото lommelinn

Это не первый случай, когда продукция Gigabyte оказывается в центре внимания из-за проблем с качеством. В 2021 году компания уже сталкивалась с критикой из-за высокого количества отказов некоторых блоков питания, которые пользователи называли "бомбами замедленного действия", сообщает Tom's Hardware.

Однако текущий инцидент с мышью M6880X пока выглядит как единичный случай, поскольку других подобных жалоб на эту модель пока не поступало.

Почему мышка могла загореться?

Специалисты отмечают, что большинство компонентов, которые отвечают за питание устройств, имеют встроенную защиту от перенапряжения. Стандарт USB 2.0 работает при напряжении 5В и силе тока 0,5А, а современные материнские платы, блоки питания и USB-контроллеры оснащены механизмами предотвращения коротких замыканий. Вероятной причиной возгорания могла стать изношенность компонентов или короткое замыкание.

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На опубликованных изображениях видно, что передняя часть мыши осталась почти неповрежденной, тогда как задняя часть устройства сгорела дотла. Почему пожар был сосредоточен только в одной части устройства – пока остается загадкой. Для точного определения причин требуется дополнительное расследование.