Иск, поданный в Калифорнии, сопровождается дополнительным иском в Техасе, направленным против компании Daniel Defense, производителя винтовки типа AR-15, из которой стрелял нападающий. Он убил 19 детей и двух учителей. Документы свидетельствуют, что Activision, Meta и Daniel Defense участвовали в "подготовке" стрелка к массовым убийствам.

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Детали

Activision и Meta являются объектом иска за ту роль, которую, как утверждается в документах, они сыграли в продвижении пистолета 18-летнему Сальвадору Рамосу.

Пострадавшие семьи представляет адвокат, который ранее заключил мировое соглашение на сумму 73 миллиона долларов с производителем другой винтовки типа AR-15, которая была использована во время стрельбы в начальной школе Сэнди Хук в 2012 году. Он назвал Daniel Defense "хищником, который не может добраться до добычи без помощи третьих сторон".

В иске утверждается, что Рамос купил пистолет за неделю до стрельбы, всего через 23 минуты после своего 18-летия. Адвокат Джош Коскофф утверждает, что это произошло через несколько месяцев после того, как он начал играть в Call of Duty: Modern Warfare, которая, по словам адвоката, начала спираль одержимости подростка оружием. Пистолет, который Рамос в конце концов приобрел, DDM4 V7, был изображен на первой титульной странице Modern Warfare.

В течение недели после загрузки Modern Warfare 5 ноября 2021 года телефон стрелка свидетельствует о растущей одержимости оружием и аксессуарами, связанными с игрой,

– говорит Коскофф.

В иске также утверждается, что до декабря 2021 года Рамос изучал деятельность компании Daniel Defense, исследовал, какие модели он может использовать, и сделал несколько постов в Instagram об оружии. В этом процессе, утверждает Коскофф, подросток "стал целью" Instagram, Activision и Daniel Defense.

"Этот трехголовый монстр сознательно показал ему оружие, заставил его видеть в нем инструмент для преодоления своих проблем и научил его пользоваться им", – говорит Адвокат семей жертв.

В этой цепочке Instagram якобы создал "связь" между стрелком и производителем оружия, обеспечивая рекламу и продвижение.

"Никто не использовал Instagram с этой целью больше, чем Daniel Defense. Если Instagram может помешать людям публиковать фотографии своих интимных частей тела, то он может помешать людям публиковать фотографии AR-15. И конечно, Instagram это не волнует. Им все равно. Все, что их волнует — это привлечение трафика, привлечение внимания и получение прибыли от рекламы", – добавляет Коскофф.

Компания Activision опубликовала по этому поводу заявление, намекнув, что дело вовсе не в их игре: "Стрельба в Увальде была ужасной и невыносимой со всякой точки зрения, и мы выражаем наши глубочайшие соболезнования семьям и общинам, которые все еще страдают от этого бессмысленного акта насилия. Миллионы людей по всему миру наслаждаются видеоиграми, не прибегая к ужасным действиям".

Ассоциация развлекательного программного обеспечения (ESA) также опубликовала заявление, в котором более широко рассматривается вопрос насилия в видеоиграх: "Мы расстроены и возмущены бессмысленными актами насилия. В то же время мы отрицаем безосновательные обвинения, связывающие эти трагедии с видеоиграми, которые отвлекают от усилий, направленных на устранение коренных проблем и предотвращение будущих трагедий. Многие другие страны имеют схожий уровень распространения видеоигр с Соединенными Штатами, но не имеют такого же уровня насилия с применением оружия".