Украинцы сыграют на азиатской квалификации к Perfect World Shanghai Major 2024 по CS 2

Сразу два украинских киберспортсмена по Counter-Strike 2 сыграют на закрытой азиатской квалификации, где разыграют 3 путевки на главный турнир года Perfect World Shanghai Major 2024.

На азиатском RMR турнире по Counter-Strike 2, в котором решится каким 3 коллективам выпадет честь представлять этот регион на предстоящем шанхайском Мейджоре, оказались два кибератлета, хорошо известные украинским поклонникам.

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Woro2k и Kvem будут иметь шанс пробиться на Major

Ранее мы уже упоминали, что Владимир Велетнюк, более известный в сети как Woro2k, неожиданно нашел новый коллектив после своего ухода из Monte.

Им стала импровизированная команда известного стримера ohnePixel, которую он назвал DRILLAS.

Целью ребят стала попытка пробиться на Мэйджор через азиатскую квалификацию, что они пока что успешно выполняют.

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Последним шагом в этом направлении стала уверенная победа DRILLAS над коллективом Onyx Ravens со счетом 2:0, которая и подарила им путевку на RMR в Китае.

Там среди 8 команд будет решена судьба 3 путевок на главный турнир этого года по CS 2 – Perfect World Shanghai Major 2024.

Результат последнего матча DRILLAS / Скриншот с hltv

Следует отметить, что в DRILLAS играет не только Воро, но и еще один украинский игрок – Владислав "Kvem" Король, который выразил радость от успеха коллектива на своей странице в соцсети Х.

Турнир в Китае стартует 11 ноября 2024 года и пройдет в формате "Double elimination Bo3".

Уже 14 ноября будут известны имена коллективов, которые отправятся в Шанхай и поборются за звание чемпионов Мейджора по Counter-Strike 2.