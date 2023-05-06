Украинская команда по CS:GO будет выступать без тренера на последнем Мейджоре в истории игры

Украинский коллектив Monte сообщил, что их тренер Сергей "LMBT" Бежанов не сможет присоединиться к команде в Париже, поэтому BOROS и компания будут выступать без его присмотра. Детальнее – в материале.

Одной из сенсаций RMR турнира в Копенгагене стал молодой украинский коллектив под тегом Monte, остановившийся в шаге от попадания в стадию легенд парижского мейджора, однако все же завоевавший путевку в челленджеры.

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Последний в истории праздник CS:GO стартует всего за 2 дня, а первый свой матч на турнире Monte сыграют против грозных оппонентов из FaZe в 12:30 по Киеву.

Однако, недавно стало известно, что кроме сильных соперников препятствием к успеху украинской команде станет отсутствие тренера, который не смог поехать на LAN турнир во Францию из-за новых правил выезда за границу.

Что же мы сделали все, что могли, но официально я точно не еду на мажор с командой, потому что война диктует свои законы и из-за новых правил это невозможно. Но ребята готовы насколько это возможно, и я в них уверен. Слава Украине! Вот что вы услышите после каждой нашей победы, – написал Бежанов.

Детали отказа остаются тайной, однако LMBT сказал, что полностью уверен, что даже огласка не поможет ему получить одобрение на поездку.

Эта неожиданная новость безусловно огорчит поклонников Monte, однако надеемся, что самих ребят это заставит дополнительно выложиться на соревновательных картах.

И за Сергея, который будет внимательно наблюдать за их успехами из Украины, и за тысячи фанатов молодого коллектива со всего мира.