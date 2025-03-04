Фанат определил, на какой версии игры Minecraft основан фильм "Minecraft в кино"

Фильм "Minecraft в кино" базируется на популярной песочнице от Mojang, однако на какой именно версии игры? Этот вопрос решил исследовать блогер liamvz.

Сначала блогер определил, какое издание Minecraft стало основой для экранизации. Выбор сузился до двух самых популярных версий – Java Edition и Bedrock Edition, рассказывает 24 Канал.

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Однако в трейлерах и закулисных материалах блогер не нашел характерных различий между ними. Решающим фактором стало изображение стойки для брони без рук – такая особенность есть только в Java Edition.

По конкретной версии игры, liamvz обратил внимание на пиглинов Нижнего мира, которые появились в обновлении 1.16 в июне 2020 года, а также на вишневые деревья, добавлены в октябре 2022 года с патчем 1.20.

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На какой версии игры базируется "Minecraft в кино"

Съемки "Minecraft в кино" стартовали в январе 2024 года – еще до выхода версии 1.21 в июне, однако наличие мешков в трейлерах указывает на то, что фильм основан как минимум на версии 1.21.2 (октябрь 2024 года).

Блогер также предполагает, что лента может основываться на еще не выпущенном весеннем обновлении 1.21.5. Чтобы проверить это после премьеры, зрители могут обратить внимание на кактусы – в версии 1.21.5 они могут появиться с цветами на верхушке.

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Мировая премьера "Minecraft в кино" состоится 2 апреля, а в США фильм выйдет 4 апреля. На прошлой неделе картина получила финальный трейлер, который фанатам понравился значительно больше первого.

Финальный трейлер "Minecraft в кино"