Спершу блогер визначив, яке видання Minecraft стало основою для екранізації. Вибір звузився до двох найпопулярніших версій – Java Edition і Bedrock Edition, розповідає 24 Канал.

А тим часом Hazelight Studios представила рішення для гравців без друзів у Split Fiction

Однак у трейлерах і закулісних матеріалах блогер не знайшов характерних відмінностей між ними. Вирішальним фактором стало зображення стійки для броні без рук – така особливість є лише в Java Edition.

Щодо конкретної версії гри, liamvz звернув увагу на піглінів Нижнього світу, які з’явилися в оновленні 1.16 у червні 2020 року, а також на вишневі дерева, додані в жовтні 2022 року з патчем 1.20.

Обожнюєте кіберспорт та все, що з ним пов'язано? Тоді саме час підписатись на Favbet. На сайті зібрано усе важливе – прогнози на турніри улюблених команд та результати епічних поєдинків – топові кіберспортивні події чекають на вас!

На якій версії гри базується "Minecraft у кіно"

Зйомки "Minecraft у кіно" стартували у січні 2024 року – ще до виходу версії 1.21 у червні, проте наявність мішків у трейлерах вказує на те, що фільм заснований щонайменше на версії 1.21.2 (жовтень 2024 року).

Блогер також припускає, що стрічка може ґрунтуватися на ще не випущеному весняному оновленні 1.21.5. Щоб перевірити це після прем’єри, глядачі можуть звернути увагу на кактуси – у версії 1.21.5 вони можуть з’явитися з квітами на верхівці.

Дивіться також Вісім ігор залишать Game Pass у березні: серед них Lies of P, Evil West і Yakuza 6

Світова прем’єра "Minecraft у кіно" відбудеться 2 квітня, а в США фільм вийде 4 квітня. Минулого тижня картина отримала фінальний трейлер, який фанатам сподобався значно більше за перший.

Фінальний трейлер "Minecraft у кіно"