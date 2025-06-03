В отборе в The International 2025 приняла участие команда "Фура с дронами": реакция россиян

Квалификации на осенний The International 2025 уже начались. Кроме NAVI Junior, туда пробуют попасть и другие украинские команды, в частности Passion UA. Но наибольшее внимание привлекает команда, чье название высмеивает громкий российский провал в войне против Украины.

Фура с дронами не прекращает ужасать россиян

Все началось с того, что пользователь с никнеймом @mudzhyri опубликовал твит со скриншотом, сделанным, предположительно, в одном из российских телеграм-каналов. На картинке показана информация о матче между Passion UA и командой, взявшей себе название "Fura z dronamu". Комментарий ниже, приправленный русской бранью, как нельзя лучше показывает жизненную драму "простого" россиянина, сообщает 24 Канал.

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Публикацию почти сразу ретвитнул бывший профессиональный киберспортсмен Андрей Кадик, известный по никнейму Ghostik. Он добавил ироничный комментарий:

Сегодня играли открытую квалификацию, название команды справа наша. В чем причина тряски?

В комментариях Ghostik, который ведет одноименный YouTube-канал и сегодня является военнослужащим ВСУ, подтвердил, что "Fura z dronamu" – это реальный тег, под которым команда играла на отборе к The International 2025.

Однако "праздник" длился недолго. Уже через несколько часов Андрей Кадик написал, что организаторы принудительно изменили название команды на просто "Fura". Вероятно, причина в массовых жалобах, которые обиженные россияне подали в Valve, хотя пока подтверждений этому нет.

Пользователи в комментариях иронизируют, что название изменили, потому что "дроны уже вылетели", и поэтому это теперь просто фура. Другой подписчик предложил новое название – "Fura vzhe bez droniv" или "FuraMalyka".

Напомним, первого июня Украина осуществила масштабную операцию на территории России, уничтожив 41 самолет прямо на аэродромах. Для операции "Паутина" задействовали обычные грузовые фуры, которые щедро набили дронами-камикадзе. В нужный момент они вылетели из фур и начали крушить дорогостоящие самолеты, которые Россия восстановить сегодня не может. Поэтому название команды намекает именно на эту историческую операцию, которая заставляет россиян взрываться от злости уже третий день.