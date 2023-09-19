Дата майнеры утверждают, что в Mortal Kombat 1 появится культовый персонаж из фильмов ужасов

Специалисты по дате майнингу нашли в файлах Mortal Kombat 1 строчку диалога из которой следует, что в игре вскоре появится культовый персонаж из фильмов ужасов. Детальнее – в материале.

NetherRealm и WB Games ранее уже представили шесть персонажей, которые появятся в первом дополнении для игры – Kombat Pack 1.

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Теперь и другие подробности, связанные с будущими DLC, начали появляться в сети, в этот раз поклонники уверены, что знают одного из персонажей Kombat Pack 2.

Виной этому пользователь соцсети Х (бывший твиттер) под ником Ghostface_4_MK1, занимающийся исследованием файлов игры.

В них энтузиаст обнаружил реплики, которые достаточно прозрачно намекают на то, что к списку бойцов MK1 может присоединиться культовый убийца Гоустфейс из известной серии фильмов ужасов "Крик".

Культовый злодей / Фото Paramount Pictures

Одна из таких фраз раздается из уст персонажа, который появится в Kombat Pack 1 – Omni-Man и звучит так: "Чтобы меня испугать, нужно больше, чем маска и нож".

Кроме того, еще один боец – Такеда имеет такую реплику: "Меня маска и плащ не пугают".

Интересно будет взглянуть на реакцию со стороны разработчиков, учитывая, что персонажей первого дополнения они анонсировали вскоре после подобной фанатской находки.