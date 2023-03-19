Некоторые кошки в Hogwarts Legacy совсем не те, за кого себя выдают

Внимательный игрок Hogwarts Legacy нашел доказательства того, что по крайней мере некоторые из кошек в игре могут быть совсем не такими невинными пушистиками, какими кажутся, на первый взгляд. Детали – в материале.

Hogwarts Legacy полнится большим количеством фантастических животных, однако среди грифонов, тестралов и других существ именно котики все еще остаются любимцами многих геймеров.

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Хотя некоторые невежливые игроки принялись причинять вред хвостатым, а разработчикам пришлось вмешаться и показать как они могли бы наказывать обидчиков кошек, похоже, что некоторые из них все же заслуживают такого отношения.

Это подтверждает находка игрока под ником PrimPygmyPuff, которой он поделился на Reddit. Ею стала газета, которую геймер обнаружил в Хогсмиде.

В статье рассказывается о незарегистрированном анимаге, которого арестовали за то, что он притворялся котом своих соседей целых 15 лет.

, анимаг – это ведьма или волшебник, которые могут превращаться в животное. Стать анимагом чрезвычайно сложно, и Министерство магии ведет реестр всех обладающих этой силой, поэтому их немного в волшебном мире.

Та же газета / Фото с Reddit

Это, конечно, не означает, что среди всех кошек в игре есть подобные случаи, но и не отменяет такой возможности.

Учитывая, что Hogwarts Legacy позволяет игрокам ласкать всех кошек в игре, мысль о том, что некоторые из них могут быть анимагами, довольно жуткая и забавная одновременно.