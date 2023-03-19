Hogwarts Legacy сповнена великою кількістю фантастичних тварин, однак поміж грифонів, тестралів та інших істот, саме котики все ще залишаються улюбленцями багатьох геймерів.

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Хоча деякі нечемні гравці заходилися чинити шкоду хвостатим, а розробникам довелося втрутитися та показати як вони могли б карати кривдників кішок, схоже, що деякі з них все ж заслуговують такого відношення.

Це підтверджує знахідка гравця під ніком PrimPygmyPuff, якою той поділився на Reddit. Нею стала газета, яку геймер виявив у Гоґсміді.

У статті розповідається про незареєстрованого анімага, якого заарештували за те, що він прикидався котом своїх сусідів цілих 15 років.

Зауважте, анімаг – це відьма чи чарівник, які можуть перетворюватися на тварину. Стати анімагом надзвичайно складно, і Міністерство магії веде реєстр усіх, хто володіє цією силою, тому їх небагато в чарівному світі.

Та сама газета / Фото з Reddit

Це, звісно, не означає, що серед усіх котів в грі є подібні випадки, але й не скасовує такої можливості.

З огляду на те, що Hogwarts Legacy дозволяє гравцям пестити усіх котів у грі, думка, що деякі з них можуть бути анімагами, досить моторошна і кумедна водночас.