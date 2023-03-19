Hogwarts Legacy сповнена великою кількістю фантастичних тварин, однак поміж грифонів, тестралів та інших істот, саме котики все ще залишаються улюбленцями багатьох геймерів.
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Хоча деякі нечемні гравці заходилися чинити шкоду хвостатим, а розробникам довелося втрутитися та показати як вони могли б карати кривдників кішок, схоже, що деякі з них все ж заслуговують такого відношення.
Це підтверджує знахідка гравця під ніком PrimPygmyPuff, якою той поділився на Reddit. Нею стала газета, яку геймер виявив у Гоґсміді.
У статті розповідається про незареєстрованого анімага, якого заарештували за те, що він прикидався котом своїх сусідів цілих 15 років.
Та сама газета / Фото з Reddit
Це, звісно, не означає, що серед усіх котів в грі є подібні випадки, але й не скасовує такої можливості.
З огляду на те, що Hogwarts Legacy дозволяє гравцям пестити усіх котів у грі, думка, що деякі з них можуть бути анімагами, досить моторошна і кумедна водночас.