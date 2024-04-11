В приложении для изучения языка Duolingo нашли смешной намек на "Ведьмака"

История о ведьмаке Геральта из Ривии – это масштабная вселенная, которая охватывает книги, сериалы, фильмы, комиксы, аниме и игры. Главный герой даже эпизодически появлялся в таких проектах, как Fortnite и SoulCalibur VI. Теперь упоминание лора появилось в самом неожиданном месте - приложении для изучения языков Duolingo.

Дальнейший текст может содержать спойлеры к сюжету книг и сериала от Netflix. Поэтому будьте осторожны, продолжая чтение. Если вы еще не знакомы с историей "Ведьмака" и не хотите портить себе сюрприз, рекомендуем ознакомиться с другими сообщениями на Games 24.

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Случайность или намеренный намек?

Как заметил пользователь Reddit GeraltAndYennefer, одно из заданий в финском курсе Duolingo требует перевода фразы: "Невеста — женщина, а жених — еж". Озадаченный таким запросом, он спросил в ветке r/witcher, не является ли это упоминанием фэнтезийной вселенной Сапковского.

Это ссылка на Ведьмака?

– спросил автор сообщения.

Как позже узнало издание IGN, так и есть. Журналисты связались с разработчиками Duolingo и прямо спросили их об этом моменте. Там подтвердили, что строка указывает на "Вопрос цены", рассказ, который Сапковский написал в 1993 году в антологическом сборнике "Последнее желание". Он был адаптирован в четвертую серию первого сезона "Ведьмака" на Netflix, "О пирах, бастардов и погребении", которая рассказывает о том, как Цири стала "дочерью" Геральта.



Сообщение на Reddit / Скриншот IGN

Согласно этому сюжету, Геральт из Ривии посещает пир, устроенный королевой Цинтры Каланте, бабушкой Цириллы. На тот момент сама Цирилла еще не родилась, а в событиях участвует ее мать Паветта. Мы видим, что многие кандидаты приехали во дворец, чтобы просить о браке с принцессой Паветтой, но после ряда событий она выбирает не их, а неизвестного рыцаря в маске по имени Дани, которого, как оказалось позже, уже давно знала и любила. Однако на нем лежит серьезное проклятие, которое превратило его в монстра, похожего на ежа.

Таким образом задание в Duolingo намекает нам именно на эти события, которые, к сожалению, кончились крайне нехорошо.

Duolingo известен своими странными и забавными предложениями в наших курсах, но за ними стоит реальная учебная ценность. Иногда мы намеренно вставляем в наш контент ссылки на аниме, игры и другую поп-культуру, чтобы помочь связать изучение языка с пристрастиями и интересами людей,

– сказал представитель Duolingo в интервью IGN.

Как заявили представители компании, ссылка на "Ведьмака" была "вставлена одним из финских авторов курса примерно в 2019 году".