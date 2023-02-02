NASCAR начала наказывать гонщиков за повторение трюка из видеоигор
Источник:Боб Покрасс в твиттере
NASCAR сообщила, что будет наказывать водителей за попытки повторить трюк Росса Честейна из вирусной видеоигры Hail Melon. Наказание за нарушение, называемое "переходом в видеоигры", будет действовать начиная с сезона 2023 года.
Проделки Росса Честейна из езды на стене, чтобы обеспечить себе позицию в прошлогодней финальной гонке Чемпионата 4, стали одним из самых популярных клипов NASCAR в 2022 году.
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NASCAR будет наказывать за трюки из видеоигор
В 2022 году NASCAR оказалась в центре внимания, когда Росс Честейн, водитель автомобиля номер 1 в Trackhouse Racing, сделал невероятный шаг, промчавшись вдоль стены на Мартинсвильском спидвее, чтобы обойти машины и выйти в следующий раунд.
Сразу после гонки Честейн объяснил эту идею своими воспоминаниями о том, как в детстве играл в NASCAR Thunder 2005 Chase for Cup, пытаясь обогнать как можно больше машин в финальных поворотах, чтобы получить лучшую позицию на финише.
Начиная с сезона NASCAR 2023, любые другие гонщики, попытающиеся это сделать, будут наказаны. О ряде изменений в правилах организаторы соревнований объявили в преддверии сезона.
NASCAR ссылается на риски безопасности других водителей, трекового оборудования и болельщиков в своем решении внести поправки в действующее правило, чтобы включить другие попытки езды на стене к нарушениям техники безопасности. За такие нарушения гонщик получит 5-секундный штраф.