Как часто вы слышали крики в видеоиграх и кино? Пожалуй, бесчисленное количество раз, однако есть один, который достаточно сильно отличается от других.

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Речь о "крике Вильгельма" – культовом звуке из кино и видеоигр, который благодаря его использованию в бесчисленном количестве проектов можно уверенно назвать одним из самых известных криков в истории человечества.

Его возникновение обязано фильму под названием "Дальние барабаны", снятом в 1951 году. Дело в том, что, как и для большинства картин того времени, актеры записывали свои реплики не на съемочной площадке, а позже в студии звукозаписи.

Итак, им нужно было озвучить сцену, где несколько американских солдат убегают от индейцев, а при преодолении болота, одного из них "кусает и тянет под воду аллигатор".

Актер Шеб Вули, сыгравший роль этого персонажа, во время записи своих реплик для этой сцены издал серию забавных криков. Один из них, пятый по счету, не просто попал в конечный монтаж фильма, а стал легендарным.

Кадр из фильма "Дальные барабаны" (1951) / Фото с imdb

Появившись еще в нескольких фильмах в течение 1950-х и 60-х годов, звуковой эффект получил настоящую популярность, когда его использовали в оригинальных "Звездных войнах" и с тех пор звукорежиссеры начали использовать его и как своеобразную дань, и как шутку.

Геймеры же, несомненно, множество раз слышали его в видеоиграх от Red Dead Redemption и God of War до Team Fortress, Grand Theft Auto и даже The Witcher 3.

Знаменитый крик в различных видеоиграх: видео

Оказалось, что в прошлом месяце серия старых записей из архивов USC была загружена в Интернет и среди них оказалась "чистая" версия полного дубля, из которого и походит знаменитый "крик Вильгельма".

Теперь все желающие могут ознакомиться со всеми вариантами, которые могли заменить легендарный звук в его первом появлении.

Оригинальный аудиоряд (осторожно с громкостью)