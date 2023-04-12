Як часто ви чули крики у відеоіграх та кіно? Мабуть, незліченну кількість разів, однак є один, який досить сильно вирізняється з-поміж інших.

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Мова про "крик Вільгельма" – культовий звук з кіно та відеоігор, який, завдяки його використанню в незліченій кількості проєктів, можна впевнено назвати одним із найвідоміших криків в історії людства.

Його виникнення завдячує фільму під назвою "Далекі барабани", знятому в 1951 році. Річ у тому, що як і для більшості стрічок того часу, актори записували свої репліки не на знімальному майданчику, а пізніше в студії звукозапису.

Отож, їм треба було озвучити сцену, де кілька американських солдатів тікають від індіанців, а при подоланні болота, одного з них "кусає та тягне під воду алігатор".

Актор Шеб Вулі, який зіграв роль цього персонажа, під час запису своїх реплік для цієї сцени видав серію кумедних криків. Один з них, що був п'ятим за рахунком, не просто потрапив у кінцевий монтаж фільму, а став легендарним.

Кадр з фільму "Далекі барабани" (1951) / Фото з imdb

З'явившись ще в кількох фільмах протягом 1950-х і 60-х років, звуковий ефект отримав справжню популярність, коли його використали в оригінальних "Зоряних війнах" і відтоді звукорежисери почали використовувати його і як своєрідну данину, і як жарт.

Геймери ж, безсумнівно, безліч разів чули його у відеоіграх, від Red Dead Redemption і God of War до Team Fortress, Grand Theft Auto та навіть The Witcher 3.

Знаменитий крик у різноманітних відеоіграх: відео

Виявилося, що минулого місяця серію старих записів з архівів USC було завантажено в Інтернет і серед них опинилася "чиста" версія повного дубля, з якого і походить знаменитий "крик Вільгельма".

Отож, тепер усі охочі можуть ознайомитися з усіма варіантами, які могли замінити легендарний звук у його першій появі.

Оригінальний аудіоряд (обережно з гучністю)