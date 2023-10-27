Долгожданный сиквел градостроительной стратегии Cities Skylines наконец-то вышел спустя почти восемь лет после релиза оригинала.

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Многие поклонники жанра ждали игру все время ее разработки, однако на релизе она столкнулась с волной негатива, обусловленной низкой производительностью даже на мощных ПК.

Пока большинство причин этого остаются неизвестными, любознательный пользователь Reddit под ником Hexcoder0 докопался до одной из них проблем и это изумляет.

Оказывается, Cities Skylines 2 работает так плохо в том числе и из-за высокополигональных зубов NPC.

Дело в том, что чем больше полигонов у модели чего-либо в игре – тем больше ресурса нужно на ее обработку, однако в большинстве проектов на детали, расположенные слишком далеко от поля зрения игрока, выделяют малое количество полигонов, чтобы сохранить производительность.

Однако в Cities Skylines 2 каждый NPC имеет удивительно "тяжелую" для рендера челюсть, в том числе и когда игрок не видит не то что зубов, а даже самого персонажа.

Поэтому, когда популяция города растет – зубов становится больше, а FPS (кадров в секунду – ред.) меньше, что и приводит к зависанию.

К счастью для игроков Paradox Interactive уже выпустили первый патч для игры, который решает немало проблем с производительностью и продолжат работать над этой проблемой.