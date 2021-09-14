Настоящая катастрофа: геймеры "разгромили" трейлер GTA V для консолей нового поколения

Компания Rockstar Games представила дебютный трейлер GTA V для консолей нового поколения. Правда, геймерам эта обновленная версия игры не очень понравилась, а потому они решили показать свое недовольство.

В мае компания Rockstar Games анонсировала, что сейчас она работает над версией Grand Theft Auto V для консолей нового поколения (PS5 и Xbox Series). Тогда разработчики отметили, что релиз проекта должен состояться в ноябре, правда, что-то пошло не по их плану, потому что теперь это событие должно состояться только в марте 2022 года.

Актуально Одна из лучших игр этого года: в сети появились первые оценки видеоигры Deathloop

Стоит начать с того, что представители Rockstar Games решили "посетить" презентацию PlayStation Showcase 2021. Во время этого события они представили дебютный трейлер обновленной версии GTA V. Правда, вряд ли они думали, что это событие станет главным провалом этой презентации. Дело в том, что на ютуб-канале PlayStation этот ролик просто "утонул" в дизлайках и негативных отзывах. На самом деле ситуация близка к катастрофической: 25 тысяч лайков и почти 130 тысяч дизлайков.

Не забыли разработчики из Rockstar Games выложить этот трейлер и на своем ютуб-канале. Наверное, нетрудно догадаться, чем все это закончилось: более 30 тысяч лайков и 120 тысяч дизлайков. Геймеры сходятся во мнении, что на представленных кадрах можно увидеть ту же игру, а в целом они не понимают, что же изменилось. Не забыли пользователи и о GTA VI, а если точнее, то об отсутствии хоть каких-то новостей об этой игре. По их мнению, поддержка этих старых проектов мешает разработчикам сосредоточиться на работе над следующей частью.

Трейлер GTA V для консолей нового поколения: видео

Правда, стоит отметить, что изменения все же есть, хотя заметить их непросто. Пользователь с никнеймом Cycu1 на своем ютуб-канале поделился видео, на котором сравнил кадры из трейлера, а также с игры, которая была запущена на PS4 Pro. В целом изменений мало, хотя можно заметить, что разработчики поработали над освещением и детализацией.

Сравнение стандартной версии GTA V с обновленной: видео