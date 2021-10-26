Настоящий пацифист: игрок в New World достиг максимального уровня необычным способом

Игрок в популярную игру New World для достижения максимального уровня использовал интересный метод. Он решил играть за персонажа, который не использует оружие.

Мы уже неоднократно рассказывали о поклонниках многопользовательских игр, которые придумывали безумные методы для прокачивания своих игровых персонажей. Чем-то подобным отличился и поклонник видеоигры New World с никнеймом Iiventilde.

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Итак, этот пользователь решил попытаться взять максимальный уровень альтернативным методом. Он захотел играть за пацифиста, то есть персонажа, который не использует оружие и никого не убивает. Оказывается, что в видеоигре New World это можно сделать без проблем, правда, на такой способ прокачивания нужно потратить немало времени. Главный герой отметил, что на прокачку персонажа с именем No Kill он потратил 112 часов.

Пользователь Iiventilde написал, что для этого он добывал руду, рубил деревья, собирал растения, ловил рыбу, а также выполнял квесты, которые можно пройти без использования оружия. Согласно его скриншотам, персонаж No Kill ни разу так и не использовал оружие, правда он стал настоящим мастером в других сферах. Стоит добавить, что главный герой смог прокачать ему сразу несколько профессий на максимум.

Характеристики No Kil / Фото Reddit Iiventilde

Интересно, что Iiventilde планирует и дальше играть за персонажа-пацифиста, а в будущем он даже планирует создать группу единомышленников. Напоследок стоит отметить, что пользователям платформы Reddit его история очень понравилась, а в целом этот пост собрал почти девятьсот лайков и более 280 комментариев. Геймеры шутят, что этот челлендж нельзя засчитывать, потому что Iiventilde убивал рыбу во время рыбалки.

Как выглядит No Kill / Фото Reddit Iiventilde