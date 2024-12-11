NAVI вошла в пятерку самых популярных киберспортивных организаций мира

В последнее время киберспорт сделал значительный шаг вперед. Мы уже знаем, что сегодня самой популярной игрой среди зрителей является League of Legends, а также постоянно слышим о популярности отдельных игроков на турнирах. Но что мы знаем о киберспортивных организациях? Какая из них привлекает больше всего внимания?

Кто самый популярный

За свою относительно короткую историю некоторые киберспортивные организации привлекли больше зрителей, чем другие, демонстрируя огромный отрыв. Причины такого дисбаланса очень разные, но не они сейчас главная тема разговора. Платформа данных и аналитики Esports Charts раскрыла пять киберспортивных организаций, которые показали лучшие результаты за последние семь лет, пишет 24 Канал со ссылкой на Esports Insider.

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Эта статистика не включает зрительскую аудиторию из китайских потоковых платформ, зрительскую аудиторию трансляций X (Twitter) или некоторых игр Battle Royale. Самой известной метрикой для измерения зрительской аудитории киберспортивных команд являются общие часы просмотра. Этот показатель демонстрирует, сколько времени аудитория потратила на просмотр контента с участием определенной команды.

Такой подход дает точное представление о популярности события или киберспортивной организации, поскольку учитывает как количество зрителей события, так и его продолжительность. Таким образом, мы можем с достаточной степенью достоверности сравнить, какие киберспортивные бренды являются самыми популярными в мире.

На первом месте оказалась команда Team Liquid, которая собрала суммарно 864 миллиона часов просмотра от всех зрителей, которые смотрели ее матчи.

Второе место досталось T1 с 789 миллионами часов просмотра.

Третье место – G2 Esports. Команда сейчас имеет 786 миллионов часов просмотра.

Fnatic попали на четвертую строчку с результатом в 588 миллионов часов просмотра.

И наконец украинская команда Natus Vincere закрывает пятерку, получив 571 миллион часов просмотра.

NAVI – самая популярная киберспортивная организация в Восточной Европе. Популярность ее непосредственно связана с командой, играющей в Counter-Strike. Она является одной из сильнейших во всем мире. Natus Vincere также известна своим участием на The International, который команда в 2011 году, заработав 1 600 000 долларов.

По данным источника, NAVI – единственная команда, которая участвовала во всех 20 крупнейших турнирах по Counter-Strike, и является рекордсменом по количеству выступлений в финалах крупнейших турниров, появившись там шесть раз. Украинская организация также долгое время была домом для Александра "S1mple" Костылева, одного из величайших игроков в истории CS.

Поскольку зрительская аудитория киберспорта продолжает расти, эти команды, вероятно, и в дальнейшем будут становиться популярнее. Но состав первой пятерки также может измениться. Так, Team Falcons имеет все шансы ворваться в этот рейтинг в ближайшее время, имея почти самое большое количество активных игроков сегодня. Она также очень активно наращивает свою зрительскую аудиторию по сравнению с другими командами благодаря большому количеству сыгранных игр.