Где теперь NAVI

Источники отмечают, Natus Vincere занимала первую строчку среди всех мировых команд в течение 11 недель. До этого она в августе ненадолго опускалась ниже, но еще раньше также удерживала первенство в течение длительного времени. Как теперь показывает обновленный список HLTV, NAVI сейчас находится на второй строчке, уступив европейской команде G2 Esports, сообщает 24 Канал.

G2 – это киберспортивная организация со штаб-квартирой в Берлине, Германия. Она начинала с League of Legends, но сегодня имеет команды по CS: GO, Counter-Strike 2, Rainbow Six, VALORANT, Rocket League, Call of Duty, Dota 2 и других дисциплин.

Команда G2 по Counter-Strike 2 состоит из:

Snax. Януш Погоржельский. Польша.

NiKo. Никола Ковач. Босния и Герцоговина.

huNter. Неманья Ковач. Босния и Герцоговина.

malbsMd. Марио Самайоа. Гватемала.

m0NESY. Илья Осипов. Россия.

TaZ. Виктор Войтас. Польша.

Что касается Natus Vincere, то украинская команда потерпела неудачу на Perfect World Shanghai Major 2024, вылетев на Elimination Stage. Команда сначала проиграла MIBR, затем Team Spirit и наконец HEROIC. Выиграть ей удалось игры против Team Liquid и GamerLegion.

Вот как теперь выглядит первая десятка рейтинга HLTV:

G2 Esports.

Natus Vincere.

Team Vitality.

Team Spirit.

MOUZ.

FaZe Clan.

МонголЗ.

HEROIC.

Team Liquid.

1FURIA Esports.

